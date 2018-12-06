خاص- الصور الاولى لمفاجأة حازم شريف والتركي اوزان كوسير

التقى النجم التركي الشهير اوزان كوسير بنجم اراب آيدول حازم شريف وذلك بعد وصول الاول الى بيروت لأجل توضيح اللغط الكبير الحاصل بعد اصدار حازم لأغنيته الجديدة “ندم”.

وقد حصل موقع “بصراحة” على صور من اجواء اللقاء، اضافة الى صور لـ حازم واوزان اثناء تواجدهما في استديو الموزع الموسيقي عمر صباغ.

وعلمنا ان ديو غنائي سيجمع اوزان كوسير بحازم شريف من توقيع عمر صباغ على ان يبصر العمل المشترك النور فور الانتهاء من وضع كافة اللمسات عليه.

نذكر ان غداً الجمعة، 7 ديسمبر الجاري سيعقد في بيروت مؤتمراً صحفياً لتوضيح اللغط الحاصل حول أغنية (ندم) بحضور حازم الشريف والنجم التركي أوزان الذي حضر خصيصاً لأول مرة إلى لبنان.

نشير ان اغنية “ندم” كتب كلماتها أحمد ماضي، لحن تركي من توزيع جان صليبا، تعتبر أول تعاون بين متعهد الحفلات عماد قانصوه من خلال شركته “حفلات” وبين الفنان حازم شريف.