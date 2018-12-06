خاص- غياب أهم نجوم الكوميديا عن ليلة مهرجانات الارز، ما السبب؟



لينا برباري: بعد كشف لجنة مهرجانات الأرز الدولية خلال مؤتمر صحفي عقد في اوتيل لو رويال – ضبية بحضور وجوه فنية، سياسية واجتماعية واعلامية، عن اسماء باقة من نجوم الكوميديا في لبنان ممن سيحييون احد ليالي المهرجان تحت عنوان “Lebanon Smile” وهم: صلاح تيزاني الشهير بـ “ابو سليم”، سامي خياط، عادل كرم، نمر بونصار، بيار شمسيان، ماريو باسيل، باميلا الكيك، نعيم حلاوي، فؤاد يمين، عباس جعفر، شادي مارون، غابي حويك، ريمون صليبا، لفتنا تجاهل لجنة مهرجانات الارز الدولية لبعض اهم نجوم الكوميديا في لبنان نذكر منهم: جورج خباز، فادي رعيدي، هشام حداد، طوني ابو جودة، فادي شربل، جنيد زين الدين وميشال ابو سليمان.

ولا شك في ان تجاهل هذه الاسماء المهمة سينعكس سلباً على المهرجان لأنه لا يمكن ان تكون ليلة Lebanon Smile مكتملة بغياب الاسماء التي ذكرناها لأن لها جمهورها وخبرتها ومسيرتها الطويلة في هذا المجال أكثر بكثير من بعض الاسماء التي تم اختيارها في تلك الليلة.

ربما تم استبعاد بعض الاسماء نزولا عند رغبتها لارتباطات مسبقة او بداعي السفر اما بعضهم الاخر فواضح انه تم استبعاده لاسباب اما سياسية اما لاسباب متعلقة بالمحطة المنافسة للمحطة الراعية للمهرجانات اي LBCI والتي ليست على افضل العلاقات مع حزب القوات اللبنانية بطبيعة الحال ما استدعى استبعاد فريق Laugh Story كاملاً والمؤلف من المبدع طوني ابو جودة والظاهرة جنيد زين الدين والكوميدية النجمة بونيتا سعادة في حين استعان المهرجان بالممثلة الدرامية باميلا الكك التي لم نكن نعلم انها ممثلة كوميدية الى حين اعلان مشاركتها في المؤتمر الصحفي بالامس، بالاضافة الى نجم الكوميديا هشام حداد الذي بات رقماً صعباً على الساحة الفنية الكوميدية.

الا ان هذه ليست المرة الاولى التي يتعرض فيها حداد للاستبعاد، فسابقاً حذفت محطة MTV مشاركته من اعلان فيلم “حبة كاراميل” من انتاج ايغل فيلمز كذلك من فيديوكليب سلطان الطرب جورج وسوف الاخير “ملكة جمال الروح”، الا ان اليوم لا يجوز اعتماد الكيدية والانتقام في مهرجان يفترض ان يكون لجميع اللبنانيين في بلد مقسوم اصلاً وشعبه مبعثر ومشرذم بسبب السياسة، فهل ننقل العدوى الى الفن ونقسم الجمهور ونستبعد قسماً كبيراً منه ممن يدعمون ويحبون نجوماً في الكوميديا ارتأت مهرجانات الارز ومحطة MTV استبعادهم فقط لتنتقم منهم؟

مؤسف فعلاً.