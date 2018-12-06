شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد شريهان.. 20 صورة تبرز مراحل جمال ملكة الفوازير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم أيقونة الاستعراض النجمة الكبيرة شريهان، بعيد ميلادها الـ54، حيث ولدت يوم 6 ديسمبر عام 1964، وبمناسبة عيد ميلاد ملكة الفوازير شاهد مراحل عمرية مختلفة لشريهان.

بدأت شريهان حياتها الفنية وهى فى الرابعة من عمرها، حيث درست فى طفولتها الرقص التعبيرى فى العاصمة الفرنسية باريس، ثم عادت إلى مصر وشاركت فى بطولة مسلسل "المعجزة" وأنتجته لها والدتها، كما شاركت فى طفولتها فى فيلمى قطة على نار ونصف دستة أشرار، وقدمت بعدهما العديد من الأفلام المهمة مثل "خلى بالك من عقلك، قفص الحريم، العذراء والشعر الأبيض، الطوق والأسورة، كريستال، عرق البلح، والمسرحيات سك على بناتك، علشان خاطر عيونك، شارع محمد على، ومن أشهر فوازيرها "حاجات ومحتاجات، فوازير حول العالم، ألف ليلة وليلة.



شريهان فى مرحلة الطفولة شريهان فى مرحلة الطفولة

شريهان فى مرحلة الشباب



شريهان فى مرحلة الصبا شريهان فى مرحلة الصبا



شريهان مع الزعيم عادل إمام شريهان مع الزعيم عادل إمام



شريهان فى كواليس مسرحية سك على بناتك شريهان فى كواليس مسرحية سك على بناتك



شريهان مع شقيقها عمر خورشيد شريهان مع شقيقها عمر خورشيد



شريهان فى مرحلة الشباب شريهان فى مرحلة الشباب



شريهان شريهان



شريهان شريهان



شريهان ترقص لأم كلثوم شريهان ترقص لأم كلثوم



شريهان شريهان



شريهان شريهان



شريهان شريهان



شريهان مع شقيقها عمر خورشيد شريهان مع شقيقها عمر خورشيد



شريهان فى أحدث صورة لها شريهان فى أحدث صورة لها



شريهان شريهان



شريهان شريهان



شريهان و فريد شوقى شريهان و فريد شوقى