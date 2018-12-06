شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تحيى ذكرى رحيل فريد الأطرش.. تعرف على برنامجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تحيى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر الذكرى الـ 44 لرحيل ملك العود الموسيقار فريد الأطرش خلال حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى، وذلك فى الثامنة مساء الأحد المقبل على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من إبداعات الراحل، منها: مش كفاية ، قلبى ومفتاحه ، محتار يا قلبى مايكونش ده اللى اسمه الهوى ، دويتو يا سلام على حبى وحبك ، بنادى عليك ، يا بدع الورد ، ليالى الانس ، علشان ماليش غيرك ، اياك من حبى ، روحى وروحك ، يا ساعة ، نورا ، منحرمش العمر منك ، دويتو ماتقولش لحد ، موسيقى بنادى عليك وذلك من أداء اسماعيل صادق ، مى حسن ، خالد شهدى ، محمود درويش ، آيات فاروق ، خالد عبد الغفار ، غادة آدم ، وليد حيدر وسوليست العود محسن إبراهيم .

فريد الاطرش يُعد أحد أعظم المطربين والملحنين في العالم ولقب بملك العود، بدأ مشواره الفنى بعد أن انتقل للقاهرة مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر وأشقائه فؤاد وأسمهان ، قام ببطولة 31 فيلما سينمائيا وتغنى بكلمات عمالقة الشعراء منهم أحمد خميس ، أحمد رامي ، أحمد شفيق كامل ، الأخطل الصغير ، إسماعيل الحبروك ، بديع خيري ، بيرم التونسي ، صالح جودت ، فتحي قورة ، كامل الشناوي ، مأمون الشناوي ومرسي جميل عزيز كما لحن لعدد من الفنانين والفنانات العرب، منهم أسمهان ، شادية ، فايزة أحمد ، صباح ، مها صبري ، وديع الصافي ، نور الهدى ومحرم فؤاد و توفي الأطرش فى 26 ديسمبر عام 1974 عن عمر يناهز 64 عاما تاركاً الحاناً خالدة ما زللت تثرى الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى .