زوجة عمار الشريعي: كان يتنفس الموسيقى ويستيقظ من نومه لتسجيل جملة موسيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الإعلامية ميرفت القفاص، زوجة الموسيقار الكبير عمار الشريعي، إنها التقته لأول مرة عام 1988، عبر إذاعة البرنامج الأوروبي، حيث كانت تقدم برنامج يشترط على ضيوفه التحدث باللغة الإنجليزية، وكان عمار ضيفا على البرنامج.

وتابعت الإعلامية الكبيرة في تصريحات لمصراوي، أن عمار الشريعي كان مثقف للغاية، ويجيد التحدث بأكثر من لغة، وهذا ما شكل لديه تنوع ظهر في موسيقاه.

وأضافت: "تحولت علاقة الصداقة بيننا لعلاقة حب توجت بالزواج، وفي عام 1998 أنجبنا ابننا الوحيد مراد، تيمنا باسم شقيقه الراحل".

وأشارت إلى إن عمار الشريعي كان ماهرا في استخدام الآلات والتكنولوجيا، كما كان حريصا على تعليم نفسه بنفسه، حتى أنه كان يتعامل مع الآلات بمنتهى السهولة.

واستكملت: "عمار كان حنون، مرح، خفيف الظل، هادئ الطباع، مثقف، وهذا ماانعكس على موسيقاه، كما كان صديقًا وفيًا لكل أصدقائه".

وأكدت أنه كان يشعر أن "عمره قصير" خاصة أنه كان مريضا بالقلب منذ مرحلة الشباب، ولكن بعد نزوله ميدان التحرير في ثورة 25 يناير، بدأت حالته الصحية تسوء ويتنقل من مستشفى لأخرى، حتى وافته المنية يوم 7 ديسمبر 2012.

وعن طقوسه في تلحين الأغاني والمقطوعات الموسيقية قالت: "عمار كان يتنفس موسيقى، وأحيانا كان يستيقظ من نومه ليسجل جملة موسيقية".

وأضافت قائلة: "هناك موسيقى ألفها الشريعي ولم يغنيها أحد حتى الآن، ومن أكثر الأصوات التي أحبها علي الحجار، محمد الحلو، مدحت صالح، محمد ثروت، وكان يحب الأصوات المميزة بشكل عام".

واختتمت حديثها قائلة: "عمار كان بيحب يسمعنا الموسيقى وياخد رأينا فيها، ولحد دلوقتي لم يتلقى التكريم اللي يستحقه من الدولة