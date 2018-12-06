منى زكي تُهنئ يسرا وليلى علوي على تكريمهما

أكّدت الفنانة منى زكي، أن تكريم كل من الفنانتان يسرا وليلى علوي، في مهرجان مراكش السينمائي، وجعلهما ضيفتا شرف المهرجان، دليل على تاريخهما المشرف، موضحة أنها تعلمت منهما الكثير، حيث كانت تشاهد أفلامهما وهي صغيرة.

وقالت إنها حرصت على حضور المهرجان لتقديم التهنئة لهما، خاصة أنها تربطها بهما علاقة جيدة، مضيفة أنها تعلمت من جيل الوسط الكثير، خاصة أنها عملت مع أساتذة كبار منهم، أحمد زكي، ونور الشريف.

وأوضحت أن تكريم ليلى علوي ويسرا، هو تكريم كامل لجيل الوسط من الفنانين، الذين حملوا السينما على أكتافهم في فترة انهيار السينما من أفلام المقاولات.