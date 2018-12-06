أحمد خليل يؤكّد أن محمد الشرنوبي ممثل جيد

أكّد الفنان أحمد خليل، أن الاختيار الجيد للفنان، يجعله أكثر احترامًا عند جمهوره، موضحًا أنه سعيد بنجاح الأعمال التي قدمها مؤخرًا في الدراما، منها مسلسل "رسايل"، مع مي عز الدين، ومسلسل "كإنه إمبارح"، المعروض حاليًا.

وأوضَح أن مشاعر الجد مختلفة في هذا العمل، وفي مسلسل "قصة الأمس"، ولكن يجمعهما حب الأحفاد والخوف عليهم، مضيفًا أن هناك مجموعة من الشباب موهوبين ويحتاجون للدعم المستمر.

وأشار أن الفنان الشاب محمد الشرنوبي، ممثل جيد ويتقدم بشكل ثابت، مضيفًا أنه ينتظر دائمًا النص الجيد، حتى يقبل عمل جديد، لأنه لا يريد أن يقدم أي شيء يُسئ إلى تاريخه وحب الجمهور له.