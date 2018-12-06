مراد مكرم يؤكّد أنه يبحث عن الأدوار المُميّزة

كشف الفنان مراد مكرم عن سبب مشاركته في مسلسل "بالحجم العائلي" والذي عُرض رمضان الماضي رغم كونه ظهور خاص كضيف شرف خلال السياق الدرامي لأحداث المسلسل موضحًا أن شرف كبير له أن يقف أمام نجم كبير بحجم الدكتور يحيي الفخراني بالإضافة إلى أن الدور يحمل رسالة هادفة للمشاهدين وهي مدى الاحترام والرُقي في التعامل في حالة الانفصال بين الزوجين والتي أصبحت للآسف الشديد معدومة في المجتمع .

وأكّد مكرم لـ"لايف ستايل" أنه دائمًا ما يبحث عن الأدوار المميّزة والمختلفة والمؤثرة في مجرى أحداث العمل الفني والتي من دونها يكون هناك خلل في العمل الدرامي ويكون غير متكامل حتى ولو مكان مشهد واحد ,مشيرًا إلى أنه منذ بدء دخوله المجال الفني وهو شديد الحرص على هذا الأسلوب فلا يوجد عمل فني شارك فيه بصرف النظر عن كون الدور كبير أو ظهور خاص كضيف شرف ولم يكن مؤثر في مجرى أحداث العمل الفني .

يذكر أن آخر أعمال الفنان مراد مكرم مسلسل" بالحجم العائلي" بطولة الفنان القدير يحيي الفخراني والنجمة ميرفت أمين ويسرا اللوزي وعمرو حسن يوسف وندا موسي والذي عرض رمضان بالقنوات الفضائية , بالإضافة إلى مسلسل " ليالي أوجيني" والذي حققا نجاحا باهرا وشارك في بطولته كلا من ظافر العابدين وأمينة خليل وإنجي المقدم وليلي عز العرب ومريم الخشت.