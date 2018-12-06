تعرَّف على أهمّ محطات نجمة الاستعراض شريهان

تعدّ الفنانة شريهان من أهم الفنانات اللاتي ظهرن في جيل الوسط، وبخاصة أنها كانت تجيد الاستعراض بشكل كبير، وقدمت مجموعة من الأعمال الناجحة، ومن خلال هذا التقرير نتعرف على أهم محطات الفنانة شريهان.

بدأت شريهان الظهور في فيلم "قطة على نار" مع الفنان فريد شوقي والفنان نور الشريف وكان عمرها 13 عاما، وقدمت مسرحية "سك على بناتك" مع فؤاد المهندس وكان عمرها 17 عاما ونجحت كثيرا، وآمن بموهبتها المخرج الكبير الرحل فهمي عبدالحميد وقدمها في 3 مواسم في الفوازير وفي مسلسل "ألف ليلة وليله"، وكان يعتبرها ابنته في الفن لأنها كانت تنفّذ تعليماته أثناء التصوير.

تزوّجت شريهان من رجل الأعمال علاء الخواجة وارتبطت بصداقة مع زوجته الأولى الفنانة إسعاد يونس وهما صديقات للآن، وأصيبت بالسرطان وخاضت معركة شرسة مع هذا المرض وانتصرت عليه وسط مساندة كبيرة من جمهورها وعائلتها، وعرفت برحيل الفنان أحمد زكي بالصدفة أثناء رحلة علاجها في الخارج، وأصيبت بحالة حزن شديدة إذ إنها لم تعرف بوفاته إلا بعد رحيله بأسبوع من إحدى المصريات هناك.

ارتبطت بصداقات فنية متعددة مع مجموعة من زملائها وزميلاتها على رأسهم الفنانة الكبيرة نيللي، وقدمت شريهان مجموعة من الأدوار المهمة في السينما المصرية منها "الطوق والإسورة" و"عرق البلح"، و"خلي بالك من عقلك"، وقدمت فيلما عالميا مع الفنان الراحل جميل راتب وهو فيلم "كش ملك".