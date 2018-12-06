التليفزيون المصري يحتفل بذكرى رحيل الفنان صلاح قابيل

يحتفل التليفزيون المصري بذكرى رحيل الفنان صلاح قابيل ال26 وذلك بعرض مجموعة من أعماله في السينما والدراما حيث بدأت قناة النيل للدراما عرض مسلسل الكهف والوهم والحب وهو العمل الذي قدمه في فترة الثمانينات مع أنور إسماعيل وهدى رمزي وهالة صدقي ونبيل الحلفاوي وتيسير فهمي .

كما تعرض قناة النايل سينما هذا الأسبوع مجموعة من أفلامه منها مسجل خطر ، المدبح ، الحرافيش