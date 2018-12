شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لترشيحات جائزة الـ Gloden Globes.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم الإعلان عن الترشيحات لـ جوائز جولدن جلوب في دورته الـ 76 ، اليوم على الهواء مباشرة، وكشف الممثلون تيري كروز وداناي جوريرا وليزلي مان وكريستيان سليت عن أسماء المرشحين.

سيذاع حفل الجولدن جلوب ال76 مباشرة يوم 6 يناير 2019 على شبكة NBC، وتضمنت الترشيحات لترشيحات 25 فرع للجائزة بخمس ترشيحات في كل فرع، وفيما يلي نستعرض معكم اهم تفاصيلها :

أفضل فيلم درامى

“Black Panther”

“BlacKkKlansman”

“Bohemian Rhapsody”

“If Beale Streat Could Talk”

“A Star Is Born”

أفضل ممثلة فيلم درامى

جلين كلوز ("The Wife ")

ليدي جاجا ("A Star Is Born ")

نيكول كيدمان ("Destroyer")

ميليسا مكارثي ("Can You Ever Forgive Me")

روزاموند بايك ("A Private War ")

أفضل ممثل في فيلم درامى

برادلي كوبر ("A Star Is Born ")

ويليم دافو ("At Eternity’s Gate ")

لوكاس هيدجز ("Boy Erased ")

رامي مالك ("Bohemian Rhapsody ")

جون ديفيد واشنطن ("BlacKkKlansman")

أفضل فيلم موسيقى أو كوميديا

“Crazy Rich Asians”

“The Favourite”

“Green Book”

“Mary Poppins Returns”

“Vice”

أفضل ممثلة في فيلم موسيقى أو كوميديا

إميلي بلانت ("Mary Poppins Returns ")

أوليفيا كولمان ("The Favourite")

إلسي فيشر ("Eighth Grade ")

تشارليز ثيرون ("Tully ")

كونستانس وو ("Crazy Rich Asians ")

أفضل ممثل في فيلم موسيقى أو كوميديا

كريستيان بايل ("Vice ")

لين مانويل ميراندا ("Mary Poppins Returns ")

فيغو مورتنسن ("Green Book ")

روبرت ريدفورد ("The Old Man & the Gun ")

جون سي. رايلي ("Stan & Ollie ")

أفضل ممثلة في دور داعم في فيلم

ايمي ادامز ("Vice ")

كلير فوي ("First Man")

ريجينا كنغ ("If Beale Street Could Talk ")

إيما ستون ("The Favorite")

راشيل وايز ("The Favourite ")

أفضل ممثل في دور داعم في فيلم

ماهرش علي ("Green Book ")

تيموثي شالامي ("Beautiful Boy ")

سائق آدم ("BlacKkKlansman")

ريتشارد إي جرانت ("Can You Ever Forgive Me")

سام روكويل ("Vice ")

أفضل فيلم للرسوم المتحركة

“Incredibles 2”

“Isle of Dogs”

“Mirai”

“Ralph Breaks the Internet”

“Spider-Man: Into the Spider-Verse”

أفضل صورة الحركة - لغة أجنبية

“Capernaum”

“Girl”

“Never Look Away”

“Roma”

“Shoplifters”

أفضل مخرج في فيلم

برادلي كوبر ("A Star Is Born ")

ألفونسو كوارون ("Roma ")

بيتر فارليلي ("Green Book ")

سبايك لي ("BlacKkKlansman")

آدم مكاي ("Vice ")

أفضل سيناريو لـ فيلم سينمائى

ألفونسو كوارون ("Roma ")

ديبورا ديفيس وتوني ماكنمارا ("The Favorite")

Barry Jenkins ("If Beale Street Could Talk ")

آدم مكاي ("Vice ")

بيتر فارليلي ، نيك فايلونجا ، براين كوري ("Green Book ")

أفضل موسيقى تصويرية

ماركو بلترامي ("A Quiet Place ")

ألكسندر ديسبلات ("Isle of Dogs ")

لودفيج جورانسون ("Black Panther ")

جاستن هورويتز ("First Man ")

مارك شيمان ("Mary Poppins Returns ")

أفضل أغنية أصلية

All the Stars- Black Panther

Girl in the Movies- Dumplin

Requiem For a Private War- A Private War

Revelation- Boy Erased

Shallow- A Star Is Born

أفضل مسلسل تلفزيوني دراما

“The Americans”

“Bodyguard”

“Homecoming”

“Killing Eve”

“Pose”

أفضل أداء لـ ممثلة في مسلسل تلفزيوني درامى

كاترينا بالف (“Outlander”)

إليزابيث موس (“The Handmaid’s Tale”)

ساندرا أوه ("Killing Eve")

جوليا روبرتس ("Homecoming ")

كيري راسل ("The Americans ")

أفضل أداء لـ ممثل في مسلسل تلفزيوني درامى

جايسون بيتمان ("Ozark ")

ستيفان جيمس ("Homecoming ")

ريتشارد مادن ("Bodyguard ")

بيلي بورتر ("Pose ")

ماثيو ريس ("The Americans ")

أفضل مسلسل تلفزيوني موسيقي أو كوميدي

" Barry " (HBO)

" The Good Place " (NBC)

" Kidding " (شوتايم)

" The Kominsky Method" ( Netflix )

" The Marvelous Mrs. Maisel" (الأمازون)

أفضل أداء لممثلة في مسلسل تلفزيوني موسيقي أو كوميدي

كريستين بيل ("The Good Place ")

كانديس بيرجن ("Murphy Brown ")

أليسون بري ("Glow")

راشيل بروسناهان ("The Marvelous Mrs. Maisel ")

ديبرا ميسينج ("Will & Grace ")

أفضل أداء من قبل ممثل في مسلسل تلفزيوني موسيقي أو كوميدي

ساشا بارون كوهين ("Who Is America ؟")

جيم كاري ("Kidding")

مايكل دوجلاس ("The Kominsky Method ")

دونالد غلوفر ("Atlanta ")

بيل هادر ("Barry ")

أفضل مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني

The Alienist- TNT

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story - FX

Escape at Dannemora - Showtime

Sharp Objects- HBO

A Very English Scandal – Amazon

أفضل ممثلة في فيلم تليفزيوني

ايمي ادامز ("Sharp Objects ")

باتريشيا أركيت ("Escape at Dannemora")

كوني بريتون ("Dirty John ")

لورا ديرن ("The Tale ")

ريجينا كينج ("Seven Seconds ")

أفضل ممثل في فيلم تليفزيوني

أنطونيو بانديراس ("Genius: Picasso")

دانييل بروهل ("The Alienist ")

دارين كريس ("The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story ")

بنديكت كومبرباتش ("Patrick Melrose ")

هيو غرانت ("A Very English Scandal ")

أفضل ممثلة مساعد في مسلسل قصير أو فيلم تليفزيونى

أليكس بورنشتاين ("The Marvelous Mrs. Maisel ")

باتريشيا كلاركسون ("Sharp Objects ")

بينيلوبي كروز ("The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story ")

ثاندي نيوتن ("Westworld")

إيفون ستراهوفسكي ("The Handmaid’s Tale ")

أفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير أو فيلم تليفزيونى

آلان أركين ("The Kominsky Method ")

كيران كولكن ("Succession ")

إدجار راميريز ("The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story ")

بن ويتشاو ("A Very English Scandal ")

هنري وينكلر ("Barry ")