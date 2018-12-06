شكرا لقرائتكم خبر عن عزت العلايلى: شريهان أصرت على الدفن حية فى "الطوق والأسورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان الكبير عزت العلايلى الفنانة شريهان بعيد ميلادها، قائلا: "كل سنة وانتى طيبة يا فنانة ياعظيمة.. وحشتينا.. ربنا يديكى الصحة والعافية.. وربنا يخليكي لمصر".

وتابع قائلا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أنت فنانة عظيمة ومحترمة على جميع المستويات سواء الفنى والشخصى والاستعراضى والدرامى"، معربًا عن تقديره واحترامه لها.

وأضاف العلايلى: "شريهان معجونة بالفن، وبديعة ومرحة ومحبة للحياة، تقدر زملاءها، فهي فعلا نعم الزميلة، ولها حضور قوي للجمهور بدون شك، ولها ثقلها ووزنها.. مش كل يوم عندنا شريهان فهى فاكهة التمثيل".

وعن كواليس فيلم الطوق والأسورة، كشف العلايلى عن معلومة تدل على إبداع شريهان، قائلا: "لحظة الحفر لدفنها في الفيلم كنا نهاب الموقف، وحذرها المخرج، ولكنها أصرت وصممت على استكمال المشهد وتجسيده، ولم تخف من الخطورة، لكى تظهر بشكل مناسب للجمهور وتمتعه بفنها الجميل".

وتحتفل اليوم الخميس، الفنانة الاستعراضية شريهان بعيد ميلادها الرابع والخمسين.ولدت شريهان فى القاهرة بالسادس من ديسمبر 1964، شقيقها عازف الجيتار الراحل المشهور عمر خورشيد عملت فى المسرح والسينما والتليفزيون، التحقت بكلية الحقوق، وفى طفولتها درست الرقص التعبيرى بفرنسا.