شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام فى القناطر الخيرية بسبب "لص بغداد".. وإجازة يوم من التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور النجم محمد إمام عددا من مشاهد فيلمه الجديد "لص بغداد"، داخل متحف فى القناطر الخيرية، وجمعت المشاهد بينه وبين الفنان محمد عبد الرحمن وياسمين رئيس وآخرين من النجوم، حيث استمر التصوير يوما واحد وانتقل بعدها إلى ديكور آخر لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية من أحداث الفيلم، ثم حصلت أسرة الفيلم على إجازة يوم واحد من التصوير وهو اليوم الخميس.

ويواصل إمام تصوير عدد من مشاهد الأكشن والمطاردات، كما يظهر كل من الفنان صلاح عبد الله والفنان أحمد رزق كضيوف للعمل ضمن أحداث الفيلم، ومن المقرر أن يطرح فى موسم عيد الفطر المقبل.

فيلم "لص بغداد" من بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، ياسمين رئيس، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وآخرين، تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى، إنتاج شركة سينرجى فيلمز.