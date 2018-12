شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد في دقيقة.. تعرف على كيفين هارت مقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول نجم الكوميديا العالمي كيفين هارت محط تركيز عدد هائل من وسائل الاعلام الفنية، وذلك بعد كشف القائمون علي حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019 أن هارت سيقدم الحفل.

ونستعرض عدد من المعلومات الخاصة بالنجم الشهير وتعرف عليه عن قرب .

1- اسمه الحقيقي كيفين دانيال هارت

2- ولد 6 يوليو 1979 في بنسيلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية

3- أول عرض قدمه في حياته كان "stand-up comedy" بملهى ليلي في فيلادلفيا

4- بدأ مسيرته الفنية في 2001 محققا سلسلة من النجاحات حتى الآن

5- تزوج مرتين الأولى من توري هارت في 2003 حتى 2011

ثم تزوج أنيكو باريش في 2016

6- كيفين هارت هو أب لثلاث أطفال

7- ثروته وصلت إلى 150 مليون دولار

8- من أشهر أعماله الفنية

Ride Along وThink Like a Man Too وThe Wedding Ringer و Central Intelligence و The Upside

9- حصد عدد كبير من الجوائز أبرزها BET Awards وCinemaCon