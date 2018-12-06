شكرا لقرائتكم خبر عن الحب مايعرفش سن.. فنانون بهوليوود تزوجوا رغم فارق العمر الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحب لا يعرف سن فالحب شعور يلمس قلب الشخص والحب الحقيقى هو الحب الغير مشروط أى أنك لا تعرف سبب حبك لهذا الشخص، بالإضافة إلى تقبلك التام له ولعيوبه، وهذا نراه بوضوح بفنانين هوليوود، الذين جمعتهم قصص حب أسطورية رغم فارق السن الكبير بينهما، والذى يصل فى بعض الأحيان إلى عشرات السنين وليس سنين قليلة ومن هؤلاء.



بريانكا شوبرا ونيك جوناس

1. بريانكا شوبرا ونيك جوناس:

أجدد ثنائى فى ساحة هوليوود، فلم يتبقى سوا أيام قليلة على زواجهما، وهناك فرق سن كبير بينهما، ليس هذا فقط بل نجد أن بريانكا هى الأكبر سناً، فمطرب هوليوود الشهير يبلغ من العمر 26 عاما أما نجمة بوليوود بريانكا شوبرا تبلغ 36 عاما.



بليك لايفلى وريان رينولدز

2.بليك لايفلى وريان رينولدز:

يبلغ ممثل هوليوود العالمى ريان رينولدز 42 عاما من عمره أما عن بليك لايفلى فهى 31 عاما أى فرق السن بينهم 11 عاما وعلى الرغم من ذلك فهما متفهمان كثيراً سوياً ويعشقان بعضهما.



جاى زى وبيونسيه

3.جاى زى وبيونسيه:

من أكثر ثنائى هوليوود الذى يطلق عليهم لقب العشاق، فعندما تراهما تشعر أنهما لازالا فى المراحل الأولى من الحب، وهناك فرق السن كبير بينهما يبلغ 12 عاما، حيث إن بيونسيه 37 عاما وزوجها 48 عاما وهما يحبان بعضهما منذ عام 2001.



هيو جاكمان وزوجته ديبورا لى فيرنس

4.هيو جاكمان وزوجته ديبورا لى فيرنس:

الفنان العالمى المحبوب هيوجاكمان 50 عاما ويحب زوجته الأكبر منه سناً البالغة من العمر 62 عاما، لا يهمه فرق السن بينهما أو إن كانت هى الأكبر، فهما لازالا يحبان بعضهما.