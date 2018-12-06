ماجد المصري: اللهجة الصعيدية لا تفارقني حتى في بيتي بسبب "بحر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:

يواصل الفنان ماجد المصري تصوير أحداث دوره في مسلسل "بحر" المقرر عرضه خلال الأشهر المقبلة، ويتم التصوير في الديكور الأساسي للعمل بمنطقة الصليبة.

وقال ماجد المصري: إن شخصية "بحر" التي يقدمها من الشخصيات التي أثرت فيه، وجعلته يتعايش معها بعيدًا عن لوكيشن التصوير.

وأضاف أثناء حديثي مع أصدقائي أو في بيتي أجد نفسي أتحدث اللهجة الصعيدية، بسبب تعودي عليها في التصوير.

وأشار إلى أنه يعتبر هذه الشخصية من أفضل الشخصيات التي قدمها في مشواره الفني، ووعد الجمهور بأنه سيشاهد أداء وشكل مختلفًا عما قدمه من قبل.

وكشف إنه لن يشارك في السباق الرمضاني لعام 2019، مشيرًا إلى أنه ينتظر التجهيز للجزء الثاني من فيلم "البدلة"، الذي يشارك فيه مع الفنان تامر حسني.

"بحر" من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويشارك في العمل محمد دياب، ثراء جبيل، الفنانة الشابة كوكي، وفوزية محمد، الفنان محمد على رزق، كما تم التعاقد مع الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، الفنان محمود جمعة، سناء شافع، الفنانة حنان سليمان، الفنانة سلوى عثمان والفنان أشرف زكى.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان ماجد المصري مسلسل "الطوفان" الذي جسد فيه شخصية الشيخ خالد زوج الفنانة وفاء عامر، وحقق العمل نجاحاً كبيراً وقت عرضه على التليفزيون، وشارك في بطولة العمل كل من أحمد زاهر، هنا شيحة، أيتن عامر، فتحي عبدالوهاب، وآخرون من النجوم.