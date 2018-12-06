بالصور- أكرم حسني يدخل "الأوضة الضلمة الصغيرة" 20 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتتب- منى الموجي:

تعاقد المنتج وليد منصور مع الفنان أكرم حسني على بطولة فيلم جديد بعنوان "الأوضة الضلمة الصغيرة".

الفيلم قصة وإخراج محمد سامي، سيناريو وحوار هشام هلال، ومن المقرر بدء تصويره في 20 ديسمبر الجاري، استعدادًا لعرضه في موسم عيد الفطر المبارك.

جدير بالذكر أن آخر أفلام أكرم حسني، كان فيلم "البدلة"، الذي حقق إيرادات عالية في شباك التذاكر، وشاركه البطولة تامر حسني وأمينة خليل.