نجلاء بدر تعلن وفاة عمها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -منال الجيوشي:

أعلنت الفنانة نجلاء بدر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وفاة عمها عثمان بدر.

وكتبت:" لا إله إلا الله البقاء لله، .ربنا يرحمك و يغفر لك، توفي الغالي أقرب و أحن القلوب.. الأخ والصديق الوفي.. عمي عثمان بدر".

وانهالت عليها التعليقات من الجمهور الذي حرص على مواساتها.

يذكر أن نجلاء بدر اعتذرت مؤخراً عن المشاركة في بطولة مسلسل "قيد عائلي" إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز بسبب ظروف خاصة بها، والعمل يشارك في بطولته ميرفت امين، بوسي، نضال الشافعي، ريم البارودي، ميرهان حسين، منة وتأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة