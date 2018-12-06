أحمد الشامي يهنئ محمد منير بـ"طاق طاقيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: هنأ الفنان أحمد الشامي، عبر حسابه الرسمي بتويتر، الفنان الكبير محمد منير، على أغنيته الجديدة "طاق طاقيه". وعلق "الشامي" قائلًا: "مبروك للكينج محمد منير الأغنية الجديدة، الأغنية تحفة مبروك يا حبيبي". أغنية "طاق طاقيه" من كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أسامة الهندي، ضمن ألبوم الكينج الجديد "وطن".

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