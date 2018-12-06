مخرج "حدث في بلاد السعادة" ينعي مؤلف أشعارها حمدي عيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعى المخرج مازن الغرباوي الشاعر حمدي عيد، مؤلف أشعار مسرحية "حدث في بلاد السعادة" التي تُعرض حاليًا على مسرح السلام بشارع القصر العيني.

توفي عيد في الساعات الأولى من صباح اليوم، وقال الغرباوي في بيان صحفي "ببالغ الحزن ننعي وفاة شاعر بلاد السعادة حمدي عيد، الذي كان لنا شرف العمل معه و أن يكون آخر أعماله (حدث في بلاد السعادة)".

المسرحية بطولة مدحت تيخا وعلاء قوقة وحسن العدل وسيد الرومي ومحمد حسني وفاطمة محمد علي وأسامة فوزي وعبدالعزيز التوني والمطرب وائل الفشني، من الدول العربية خدوجة صبري من ليبيا، وراسم منصور من العراق، ونسرين أبي سعد من لبنان، وتأليف وليد يوسف وإخراج مازن الغرباوي.