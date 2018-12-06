شريهان في فيديو نادر: "جوزوني 92 مرة.. ونصحوني بعدم قراءة الصحف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

على هامش مؤتمر صحفي عقد في لبنان، للعرض المسرحي "شارع محمد علي" عام 1992، قالت الفنانة شريهان إنها تعرضت خلال مسيرتها الفنية لعدد من الشائعات.

وأكدت شريهان في فيديو نادر لها أن لديها ثروة جماهيرية، وحينما تعرضت لحادث السيارة الشهير عام 1989، نشرت بعض الصحف أخبارًا وشائعاتٍ غير حقيقية بالمرة.

وتابعت: "الشائعات التي صاحبت الحادث كانت كثيرة أبرزها أن شريهان تم إلقاؤها من الطابق الثاني لإحدى البنايات، وشائعة أخرى تفيد بأن أشخاصًا اعتدوا عليها بالضرب".

وأشارت إلى أنها تلقت الدعم من جمهورها داخل مصر وخارجها، ونصحها عدد كبير بعدم قراءة الصحف.

وأضافت شريهان: "جوزوني 92 مرة، وطلعوا عليا شائعات كتير، وكنت ببقى حساسة جدًا من الكلام، وخصوصًا إن ده شيء يوجع، وقُلت مش هكمل في الفن رغم حبي له، لكن بدعم وحب جمهوري قررت إني أكمل".

شريهان من مواليد 6 ديسمبر 1964، قدمت عددا من الأفلام والمسرحيات والفوازير التي جعلتها من أهم نجمات الاستعراض في العالم العربي، وآخر أعمالها الفنية فيلم "العشق والدم" الذي قدمته عام 2002