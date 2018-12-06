كتب امير فتحي في الخميس 6 دجنبر 2018 05:08 مساءً -

شاهدوا ديمة بياعة: تعرّضت للضرب ولم أكن لاعتذر لوكنت مكان رانيا يوسف.. خمنوا عمرها الحقيقي!

كشفت الممثلة السورية ​ديمة بياعة​ أن عمرها الآن أربعون عاماً، معتبرة أن تكرار تجربة كمسلسل ” صبايا ” لم تعد تناسبها، وأضافت أنها تحب التغيير بشكلها وتعتبر هذا الموضوع يخصها وحدها وقد تصل بها الجرأة إلى أن تقص شعرها على الصفر، كما كشفت أنها ستجري عملية تجميل لأنفها قريباً.

وقالت بياعة في مقابلة مع ال​إعلام​ي ​باسل محرز​، في ​برنامج المختار​ عبر المدينة اف ام، إن نقابة الفنانين السوريين لا تحترم الفنان والدليل على ذلك فصل المتخلفين عن دفع مستحقاتهم، رغم وجودهم خارج سوريا بذريعة أنهم يجب أن يقوموا بالدفع بشكل شخصي. وأضافت أنه لا يحق لأحد أن يمنع فناناً من أن يعود لبلده، لأن الدولة في سوريا تفتح أبوابها أمام الجميع باختلاف آرائهم، معتبرة أن النقيب يجب أن يكون قدوة للناس.

وأشارت بياعة الى أنها قد تضرب أولادها في بعض الأحيان، وهي بدورها تعرضت للضرب من قبل والدها عندما كانت طفلة، وتعتبر أن ضرب الأهل لأولادهم أمر طبيعي ضمن المعقول، رغم معرفتها بما يمكن أن ينالها من إنتقادات على هذا الرأي.

من جهة ثانية، إعتبرت بياعة أن قيام الإعلام المصري والجمهور بالهجوم على الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ بشكل مبالغ فيه غير منطقي، وقالت إنها لو كانت مكان يوسف لما كانت لتلبس نفس الفستان وإن فعلت لما كانت لتعتذر، وأضافت بياعة أن الجمهور اليوم يجلد الفنان أكثر من الإعلام عبر السوشال ميديا.

وقالت بياعة إن زوجها ​أحمد الحلو​ يعامل أولادها “فهد” و”ورد” من طليقها الممثل السوري ​تيم حسن​ معاملة الأصدقاء، لدرجة أنهم يقضون الكثير من الوقت معاً، وإنه تعامل معهم بذكاء كبير، مؤكدة أن تيم حسن لا يقصر في الإهتمام بأولاده، كما نفت أن تكون قد ندمت على تصريحاتها السابقة تجاه طليقها، لأنها تعتبر أن ما قالته هو الحقيقة المطلقة.