كتب امير فتحي في الخميس 6 دجنبر 2018 05:08 مساءً -

ميريام كلينك تثير الجدل بصورة لها بـ"الحجاب".. لماذا قالت لمتابعيها: يا بهايم! نشرت عارضة الأزياء ميريام كلينك صورة، عبر حسابها على تطبيق “إنستاغرام”، تبدو فيها وكأنّها ترتدي حجابًا أسود اللون. وأثارت الصورة جدلاً على مواقع التواصل الإجتماعي حيث تساءل ناشطون اذا ما كانت كلينك اعتنقت الدين الإسلامي وارتدت الحجاب. إلاّ أن كلينك علّقت على الصورة قائلة: “هيدي منشفة يا بهايم عم نشّف شعري دغري فوّتّوني بالدين. بلي تستركن شو هبل”.

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