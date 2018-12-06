جريمة مروعة.. لسبب صادم تقتل طفلتها بـ«الماء الساخن» !

كتب امير فتحي في الخميس 6 دجنبر 2018 05:08 مساءً -

قضت محكمة الجنايات الأردنية، بحبس امرأة 20 عامًا، ارتكبت جريمة مروعة بحق طفلتها البالغة من العمر 3 سنوات.

وفي تفاصيل الجريمة، بحسب صحيفة “رؤية” المحلية، اليوم الأربعاء، فإن الأم عذبت طفلتها باستخدام “الماء الساخن” حتى الموت، وبررت فعلتها أمام المحكمة بأن الطفلة كانت تزعجها كثيرا.

ووجهت المحكمة للأم البالغة من العمر 25 عامًا، جناية القتل العمد، بعد قيامها بوضع ابنتها تحت مضخة مياه الحمام “الدوش” الساخنة من دون تبريدها، لتصاب بحروق أدت إلى سلخ جلدها، وتفارق إثر ذلك الحياة متأثرة بجروحها.

والغريب في الأمر؛ أن هذه الحادثة لم تكن الأولى التي تقدم عليها الأم تجاه ابنتها، حتى إنها- الأم- أضحت معروفة لدى إدارة حماية الأسرة الأردنية، بأفعالها العنيفة تجاه ابنتها، علما بأن طليقها كان قد تقدم بشكوى ضدها لدى الإدارة بسبب معاناة ابنته للتعنيف والضرب أثناء تواجدها مع والدتها، حتى إصابتها بـ”متلازمة الطفل المترنح”، بسبب هز جسدها النحيل بعنف.

وفي دفاعها عن نفسها، ادعت الأم المتهمة أن طفلتها الضحية كانت ترفض تناول الطعام، وأنها كانت كثيرة الحركة وكانت تسبب لها الإزعاج.

المصدر: rotana.net

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