تعرف علي سعر فستان الفنانة رانيا يوسف المثير للجدل

ربما الأزمة التي تسبب بها فستان الفنانة المصرية رانيا يوسف في ختام مهرجان القاهرة السينمائي لا تتوقف عند الانتقادات التي وجهت إليها بدعوى جرأته، لكن سعره أيضا قد يسبب أزمة مالية لكِ لو تفكرين في شرائه.

الفستان من تصميم Elisabetta Franchi وهو من مجموعة صيف وربيع 2018، وتراوح سعره بين المتاجر العالمية المختلفة، نستعرضها لك في السطور التالية:

يعرض موقع il punto group النسخة الذهبية من الفستان بسعر 1490 يورو، أي ما يعادل 30 ألف جنيه مصري.

وبالمثل يعرض موقع Pavidas النسخة الذهبية من الفستان بسعر مماثل، بلغ 1440 يورو، أي ما يقرب من 29 ألف جنيه مصري.

بينما موقع khloe Femme فكان يعرض اللون الأسود من الفستان بسعر 1180 يورو قبل أن تنفد الكمية حاليا، أي بما يقرب من 24 ألف جنيه.

فيما يعرض موقع Sorelle Ramonda النسخة الذهبية من الفستان بسعر 1691 يورو، أي حوالي 34 ألف جنيه.

أما موقع Prestige Boutique فأجرى تخفيضا على اللون الأسود من الفستان ليصبح سعره 720 يورو فقط، أي حوالي 15 ألف جنيه، وذلك بعد كان يبيعه بـ 1440 يورو.