شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور للفنانة ريهام حجاج من كواليس "كارمن" أولى بطولاتها المطلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة ريهام حجاج على قدم وساق تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "كارمن" الذى تخوض من خلاله أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، والمقرر عرضه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تراهن على هذا العمل بقوة، والذى سيكون نقلة مهمة لها فى الدراما، خاصة بعدما قدمت أكثر من دور بارز خلال السنوات الماضية إلى أن جاءتها فرصة البطولة.



الفنانة ريهام حجاج

وتجسد ريهام فى العمل شخصية فتاة تعمل مذيعة بإحدى محطات الراديو وتستقبل مكالمات من المستمعين حول مشاكلهم العاطفية وأيضاً مشاكل الأزواج وتنصحهم ببعض الأمور، فى نفس الوقت تعمل فى إحدى الشركات وذلك يجعلها تغير من اسمها وشكلها لتكون فتاة أخرى تماماً وتمر بالعديد من المواقف فى حياتها التى تجعلها تغير العديد من الأمور.

وغابت ريهام عن الدراما فى رمضان الماضى قبل العود بمسلسل "كارمن" الذى ينتمى لنوعية أعمال الـ 60 حلقة تأليف خالد حمام، وإخراج حسين شوكت، ويشارك فى بطولته بجانب ريهام حجاج كل من محمد كيلانى، ولاء الشريف، شيرين، نور محمود، عمر الشناوى، عبير منير، وأحمد حلاوة، وليلى4 عز العرب، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى اطار اجتماعى لا يخلو من الجانب الرومانسى.



ريهام حجاج

يذكر أن ريهام حجاج عرض لها فى السينما هذا العام فيلم "رغدة متوحشة" مع رامز جلال، وانتصار، وبيومى فؤاد، ومحمد ثروت، وأحمد فتحى، تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم وحقق نجاحاً جيداً وجسدت فى العمل شخصية فتاة تعمل فى مجال الاعلانات تتعرف على رامز جلال الذى يظهر فى هيئة سيدة من أجل الفوز بأحد الاعلانات ويستمر فى دور السيدة للقرب من ريهام وتحدث العديد من المفارقات.



ريهام حجاج



ريهام حجاج ومحمد كيلانى



ريهام حجاج بشخصيتها فى مسلسل كارمن



ريهام حجاج فى كارمن



ريهام حجاج من كواليس كارمن



ريهام حجاج مع فريق عمل كارمن



ريهام حجاج فى كارمن