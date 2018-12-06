شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة بصوت نبيلة عبيد للفنانة شريهان فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم الفنانة الاستعراضية شريهان بعيد ميلادها الرابع والخمسين، فهي نجمة كل جيل، حيث بدأت حياتها الفنية فى الرابعة من عمرها، شاركت منذ طفولتها في فيلمي "قطة على نار" و"نصف دستة أشرار"، كما أن لديها رصيدا فنيا كبيرا استطاعت من خلاله أن تكون أشهر من قامت بالفوازير، ومن بين أعمالها التى لا تنسى: "حاجات ومحتاجات، فوازير حول العالم، ألف ليلة وليلة".

وفى ذكرى ميلادها، وجهت الفنانة نبيلة عبيد رسالة للفنانة شريهان بصوتها من خلال الخليج 365 قائلة:" شريهان حبيبة قلبي كل سنة وانتي طيبة كل سنة وانتي سعيدة كل سنة وانتي جميلة انتي وأسرتك واللي حواليكي وبناتك وكل اللي بتحبيهم".

وأضافت نبيلة عبيد فى تصريح لـ"لليوم السابع"،:" انتة فنانة عظيمة حلوة وجميلة عملتى معايا العذراء والشعر الأبيض ودور حلو وجميل أوي انتى بنتى لغاية دلوقتي وكل سنة وانتي بألف خير يا حبوبة".