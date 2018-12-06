شكرا لقرائتكم خبر عن دلال عبد العزيز وميرفت أمين تجتمعان فى فيلم "أعز الولد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجتمع الثنائى النجمة دلال عبد العزيز والنجمة الكبيرة ميرفت أمين فى فيلم جديد بعنوان "أعز الولد"، ومن المقرر أن ينطلق تصويره يوم 20 ديسمبر، بمشاركة الفنانة شيرين والفنانة إنعام سالوسة، وتدور أحداثه حول 4 جدات فى إطار درامى واجتماعى مشوق وتتولى إخراجه المخرجة سارة نوح.

ومن المعروف أن دلال عبد العزيز وميرفت أمين صديقات مقربات خارج العمل، وقدما سوياً برنامج "مساء الجمال مع ميرفت ودلال" فى عام 2013، وحقق البرنامج نجاحا كبيرا وقت عرضه على الفضائيات.

يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز شاركت فيلم "البدلة" للنجم تامر حسنى، وأكرم حسنى الذى حقق نجاحا جماهيرياً وقت عرضه فى السينمات، وفى فيلم "قلب أمه" مع شيكو وهشام ماجد، بينما ميرفت أمين كانت آخر أعمالها السينمائية فيلم "ممنوع الاقتراب والتصوير" وشارك فى بطولته كل من الفنانة يسرا اللوزى والفنان بيومى فؤاد الذى عرض العام الماضى.