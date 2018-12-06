شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر تعلن عن وفاة عمها عثمان بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة نجلاء بدر عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن وفاة عمها عثمان بدر حيث كتبت :" لا إله إلا الله البقاء لله..ربنا يرحمك و يغفر لك..توفى الغالي اقرب و احن القلوب..الأخ والصديق الوفي..عمي عثمان بدر".



نجلاء بدر

وعرض لنجلاء بدر مؤخراً مسلسل "لدينا أقوال أخرى" على شاشة ONE، وتشارك فى بطولته الى جانب يسرا شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف، لطيفة فهمى، وهدى المفتى، وتأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على، كما ظهرت فى رمضان الماضى بمسلسل "أمر واقع" مع كريم فهمى.

يذكر ان نجلاء بدر اعتذرت مؤخراً عن المشاركة فى بطولة مسلسل "قيد عائلى" مع المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز بسبب ظروف خاصة بها، والعمل يشارك فى بطولته ميرفت امين، بوسى، نضال الشافعى، ريم البارودى، ميرهان حسين، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، سيمون، صلاح عبد الله، خالد سرحان، أميرة هانى، كارولين عزمى، وتأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة