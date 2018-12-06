شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد التريلر الأول لمسلسل الإنيمشن Watership Down والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكةBBC أول تريلر لمسلسل الإنيمشن والمغامرة Watership Down، المقرر بدء عرضه بسينمات هوليود وعدد كبير من سينمات العالم 22 ديسمبر.

مسلسل Watership Down من بطولة جيمس الكسندر، جون بويجا، بيتر كابالدي، جيما تشان، ماكنزي كروك، تارون إجيرتون، فريدى فوكس، نيكولاس هولت، مايلز يوب، دانيال كالويايا.

المسلسل يدور فى المشهد الريفى الشاعرى فى جنوب إنجلترا، مسلسل المغامرة يتبع مجموعة من الأرانب فى رحلتهم بعد الاقتحام والتدمير لمنازلهم، يقودهم شقيقان، يخرجون من مواطنهم ساندلفورد وارن من خلال التجارب المؤلمة التى تفرضها الحيوانات المفترسة والخصوم، نحو أرض الميعاد ومجتمع أكثر كمالا.