عباس أبو الحسن مع يحيى الفخراني: "كنت وما زلت من أشد معجبيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص الفنان عباس أبو الحسن، على التقاط صورة مع النجم الكبير يحيى الفخراني، ونشرها عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام.

وعلق قائلًا: "كان مستحيل أقابل عملاق التشخيص المذهل دكتور يحيى الفخراني ولا ألتمس معه صورة، وأنا كلي رجاء، كنت ومازلت من أشد معجبيه وأنا في كلا الجانبين من الشاشة، أنظر إليها وبداخلها، ربنا يديك طولة العمر والصحة يا كبير بفنك وتواضعك ورفعتك".

يذكر أن آخر أعمال الفنان الكبير يحيى الفخراني، مسلسل "بالحجم العائلي" الذي عرض في رمضان الماضي، وشاركه البطولة ميرفت أمين، يسرا اللوزي.