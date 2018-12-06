شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا.. شاهد كواليس تصوير كليب "كل اللى بيحبونى" فى بيروت وباريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة اللبنانية إليسا، أغنيتها "كل اللى بيحبونى"، فى فيديو كليب، خلال شهر أغسطس الماضى، حيث نشرت الفيديو كليب المصور فى بيروت وباريس، يوم 7 أغسطس، والذى حقق حتى الآن ما يتخطى 19 مليون مشاهدة، على موقع يوتيوب.

ولمشاركة الجمهور اللحظات الخاصة بتصوير الفيديو كليب، الذى تروى من خلاله الفنانة اللبنانية قصتها مع الإصابة بمرض السرطان ورحلة علاجها، نشرت فيديو مصور لكواليس التصوير، فى العاصمة اللبنانية، والعاصمة الفرنسية، لأغنية "كل اللى بيحبونى"، وهى من كلمات شادى نور، ألحان محمد يحيى، وتوزيع اماديو.



إليسا تسجل كليب كل اللي بيحبونى