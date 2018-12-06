- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا.. شاهد كواليس تصوير كليب "كل اللى بيحبونى" فى بيروت وباريس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة اللبنانية إليسا، أغنيتها "كل اللى بيحبونى"، فى فيديو كليب، خلال شهر أغسطس الماضى، حيث نشرت الفيديو كليب المصور فى بيروت وباريس، يوم 7 أغسطس، والذى حقق حتى الآن ما يتخطى 19 مليون مشاهدة، على موقع يوتيوب.
ولمشاركة الجمهور اللحظات الخاصة بتصوير الفيديو كليب، الذى تروى من خلاله الفنانة اللبنانية قصتها مع الإصابة بمرض السرطان ورحلة علاجها، نشرت فيديو مصور لكواليس التصوير، فى العاصمة اللبنانية، والعاصمة الفرنسية، لأغنية "كل اللى بيحبونى"، وهى من كلمات شادى نور، ألحان محمد يحيى، وتوزيع اماديو.
إليسا تسجل كليب كل اللي بيحبونى
كواليس تصوير كليب كل اللى بيحبونى لإليسا
شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا.. شاهد كواليس تصوير كليب "كل اللى بيحبونى" فى بيروت وباريس على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .