شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقى ضيف شرف مسلسل "أيام العسل" بشخصية دجالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة رانيا فريد شوقى من تصوير مشاهدها فى أحداث مسلسل "أيام العسل" تأليف فاروق الشعيبى وإخراج أحمد نور، ويشارك فى بطولته نخبة من الفنانين المصريين والسعوديين، حيث تظهر رانيا مضيفة شرف فى إحدى حلقات العمل المقرر عرضه على إحدى منصات الإنترنت فى 3 مواسم كل موسم 12 حلقة.



رانيا فريد شوقى فى كواليس المسلسل

وقالت رانيا إنها تشارك فى الحلقة رقم 20 من العمل والتى تحمل اسم "العرافة" مع كل من الفنانين علاء مرسى وإيناس كامل ومحمد حسنى وبعض النجوم العرب، لافتة إلى أنها تجسد خلال أحداثه شخصية العرافة "شيماء"،التى تقوم باستغلال كل من حولها وتوهم المحيطين بها بقدرتها على حل مشاكلهم ومساعدتهم في العديد من الأمور.



رانيا فريد شوقى

وفى سياق متصل تواصل رانيا حاليا تصوير مشاهدها فى الجزء الثانى من مسلسل "أبو العروسة" والمقرر عرضه فى موسم منتصف العام المقبل، وهو تأليف هانى كمال وإخراج كمال منصور، وينتمى لنوعية أعمال الـ60 حلقة، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقى ورانيا فريد شوقى ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازى وكارولين عزمى.