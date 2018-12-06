شكرا لقرائتكم خبر عن لعشاق الأفلام الأجنبية.. لو ناوى تروح السينما اعرف الجديد إيه هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع حلول نهاية الأسبوع يسعى الكثير للبحث عن الأفلام الجديدة التى تعرض فى السينمات، وإذا كنت ترغب فى أن تختتم أسبوعك بحضور فيلم جديد، نقدم لك فى هذا التقرير 5 أفلام بدأت دور السينما المصرية المختلفة فى عرضها أمس مع "التريلر" الخاص بالفيلم، والتى تنوعت بين الرعب، الكوميدى، الجريمة، الأكشن وأفلام الغموض والإثارة.



The Possession of Hannah Grace

The Possession of Hannah Grace

الفيلم من نوع الرعب والإثارة، يحكى عن شرطية تدعى "ميجان ريد"، التى خرجت لتوها من مركز إعادة تأهيل، وتتولى مهمة مراقبة فى مشرحة مستشفى مدينة مورج، لتواجه سلسلة من الأحداث الغريبة والعنيفة سببها تواجد كيان شرير داخل أحدى جثث المشرحة، وبدأت السينمات فى عرضه أمس.

من بطولة : شاى ميتشل، جراى دامون، كيربى جونسون.



A Private War

A Private War

فيلم السيرة الذاتية الدرامى، يحكى عن حياة واحدة من أكثر مراسلى الحروب شهرة فى عصرنا، وهى مارى كولفين، المتمردة التى لا تعرف الخوف، دائماً ما تتواجد فى الخطوط الأمامية للصراعات فى جميع أنحاء العالم لإعطاء صوت لمن لا صوت لهم، من بطولة روزاموند بايك، جايمى دورنان، توم هولاندر.



cats

Cats

فيلم الرسوم المتحركة، يحكى عن القطّة "بلانكت"، التى تعيش مع ابنها "كلوك" فى شقة شاهقة فى المدينة وفى أحد الأيام وبسبب الفضول حول العالم الخارجى، قرر كلوك ترك المنزل ليبدأ فى مغامرة العثور على جنة القط الأسطورى، وتحاول الأم العثور على ابنها، الفيلم من إنتاج الصين ويعرض باللغة الصينية مترجم إلى العربية.



Mortal Engines

Mortal Engines

امرأة شابة غامضة تدعى هيستر شو تتحد مع امرأة أخرى تدعى آنا فانج، الخارجة عن القانون والمطلوبة للعدالة، ورجل يدعى توم ناتسورثى ليقودوا تمرداً باستخدام العجلات العملاقة للتحرك ومهاجمة مدن أصغر سعيًا لتجديد مواردهم بعد سنوات من الحرب، بطولة هيرا هيلمار، هوجو وافينج، ستيفن لانج.



Ben is Back

Ben is Back

فيلم درامى يحكى عن مراهق مضطرب يعانى من الإدمان، يعود إلى منزل عائلته بشكل مفاجئ فى ليلة الكريسماس، لتحاول أمه هولى أن تفعل كل مافى وسعها لتنقذه وتحمى العائلة من الانهيار، بطولة جوليا روبرتس، لوكاس هيدجز، كورتنى بى.