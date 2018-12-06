رئيس البيت الفنى للمسرح ينعى الشاعر حمدى عيد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفنى ببالغ الحزن والأسى الشاعر حمدى عيد، الذى وافته المنية صباح اليوم.

كان الشاعر حمدى عيد قد قدم عددا من أعماله لعروض مسرحية من إنتاج البيت الفنى للمسرح كان آخرها تأليفه لأشعار عرض "حدث فى بلاد السعادة "، والتى لاقت نجاحا وثناء كبيرين من متابعى العرض".

حمدى عيد شاعر غنائى قدم عددا من الأعمال الفنية للبيت الفنى للمسرح من بينها مسرحية ليلة سنة 2000 عام 1999، ومسرحية عم جلجل عام 1983، مسرحية فلوس فلوس عام 1985، مسرحية بعد طول غياب عام 1995، وغيرهم، كما حصل على العديد من الجوائز من بينها جائزة الأشعار الأولى فى مهرجان المائة ليلة، جائزة الأشعار الأولى لمهرجان الفرقة القومية عام 1996 وجائزة الأشعار الأولى للفرق الدائمة بمهرجان الربيع 1998، والجائزة الذهبية لمهرجان الإذاعة والتلفزيون عام 1997 عن أغنية يا وابور يا مولع ألحان فاروق الشرنوبى وغناء إيمان البحر درويش.