شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يحيى ذكرى وفاة زوجته الثانية بكلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الفنان محمد صبحى، الذكرى الثانية لوفاة زوجته نيفين رامز، بكلمات كلها حزن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

ونشر صبحى، صورة تجمعهما وعلق عليها قائلا "زوجتى الحبيبة الغالية اليوم مر عامان لفراقنا هل تأخرتى عليا؟ أم أنا الذى تأخر عليك؟ لم تفارقى عينى وعقلى وذاكرتى فأنتى ما زلتى من يقوينى دعواتى لك لم تنقطع إلى أن ألقاكى".

ويعرض لمحمد صبحى مسرحية "خيبتنا" أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع بمسرح مدينة سنبل بالطريق الصحراوى.

ومسرحية "خيبتنا" من تأليف وإخراج وبطولة الفنان الكبير محمد صبحى وبطولة سماح السعيد بمشاركة ندى ماهر بطلة مسرحية "غزل البنات" ولأول مرة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز كما يشارك فى بطولة المسرحية كل من الفنانات بوسى الهوارى وميرنا زكرى وعبير فاروق والفنان القدير شوقى طنطاوى والوجد الجديد حازم القاضى.