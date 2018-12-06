دينا فؤاد تحتفل بعيد ميلاد شريهان: "بجد بحبك جدا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
هنأت الفنانة دينا فؤاد، عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر، الفنانة الكبيرة شريهان، التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ 54.
ونشرت "دينا" صور مجمعة للفنانة الكبيرة، وعلقت: "النهاردة عيد ميلاد فنانة بجد أنا بعشقها وبعتبرها مثل أعلى، كل سنة و أحلى وأطعم وأشقى شريهان بخير، بجد بحبك جدا".
شريهان من مواليد 6 ديسمبر 1964، قدمت عددا من الأفلام والمسرحيات والفوازير التي جعلتها من أهم نجمات الاستعراض في العالم العربي، وآخر أعمالها الفنية فيلم "العشق والدم" الذي قدمته عام 2002
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