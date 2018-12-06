أسما منير تنشر صور جديدة من كواليس "أنا وبنتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشرت أسما شريف منير، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، مجموعة صور جديدة من كواليس حلقة الليلة من برنامجها "أنا وبنتي".
وظهرت "أسما" مع ضيوف حلقة الليلة، الفنان أحمد فهمي والفنانة اللبنانية نيكول سابا، وعلقت قائلة: "حلقة النهاردة عن الموضة، ضيوفنا كانوا لذاذ جدا، أنا كنت مبسوطة وأنا بصور الحلقة، مكنتش عاوزاها تخلص".
برنامج "أنا وبنتي" يعرض على شاشة قناة (أون إي)، في تمام الحادية عشر يوم الخميس من كل أسبوع، ويقدمه الفنان شريف منير وابنته أسما منير.
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