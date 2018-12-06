يسرا اللوزي تعلن مشاركتها في "كلبش3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
شاركت الفنانة يسرا اللوزي جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الخاص على انستجرام، تبرز خلالها توقيع عقد مسلسلها الجديد الذي تشارك به في السباق الدرامي الرمضاني المقبل.
وعلقت يسرا على الصورة:" كلبش3 رمضان 2019".
وانهالت التعليقات من الجمهور الذي تمنى لها التوفيق في الجزء الجديد.
يذكر أن الأجزاء السابقة شارك في بطولتها عدد من النجوم من بينهم أمير كرارة وهالة فاخر وهيثم احمد زكي وعدد كبير من الوجوه الشابة إخراج بيتر ميمي.
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