وفاة الشاعر الغنائي حمدي عيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
رحل عن عالمنا صباح اليوم، الشاعر حمدي عيد، بعد صراع مع المرض.
ونعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، الشاعر الراحل، الذي قدم عدد من أعماله لعروض مسرحية من إنتاج البيت الفني للمسرح كان آخرها تأليفه لأشعار عرض "حدث في بلاد السعادة "، و التي لاقت نجاحا كبيرا.
وقدم حمدي عيد أشعار عدد من الأعمال المسرحية أبرزها "ليلة سنة 2000"، "فلوس فلوس"، كما حصل على عدد من الجوائز خلال مسيرته الفنية.
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