ميل بي عرفت الشهرة مع "Spice Girls".. تعاطت المخدرات وأُصيبت بالعمىهل فشل الديو بين تامر حسني والشاب...

ميرنا وليد - بيروت - ولدتميلاني جانين براونفي 29 أيار/مايو 1975 عرفت باسم​ميل بي​أو ميلاني بي. برزت في التسعينيات فقد كانت عضو في فريق "Spice Girls" مع أكثر من 85 مليون ألبوم بيع في جميع أنحاء العالم، لتصبح هذه الفرقة أفضل مجموعة نسائية في العصور الماضية.

انطلاقتها في مسيرة الفن لوحدها

انفصلت مجموعة "سيايس غيرلز" فأصدرتميل بيألبومها المنفرد لاول مرة وحمل اسم Hot. وعرفت الأغنية الرئيسية للألبوم، "أريدك أن تعود" نجاحا كبيرا. بعدها أصدرت ألبومها المنفرد الثاني L.A. State of Mind.

في عام 2013 أصرّت أغنية Once in my life، بعد ان ابنتعدت عن الاصدارات لثماني سنوات.

ميل بي لم تغب عن برامج التسلية

شاركتميل بيفي عام 2007 ، شاركت في برنامج رقص النجوم واحتلت المركز الثاني مع شريكها.

بين عامي 2011 و 2016 ، عملت كعضو في لجنة تحكيم النسخة الأسترالية والبريطانية من The X Factor. كما شاركت في تقديم النسخة الاسترالية من رقص النجوم لموسم واحد في عام 2012.

منذ عام 2013، شغلتميل بيكرسي الحكم في America's Got Talent وكمدربة ومرشدة في The Voice of Kids Australia في عام 2014. وقدّمت في عام 2016 النسخة البريطانية من Lip Sync Battle، إلى جانب Rapper Professor Green.

حياتها العاطفية

من عام 1996 إلى عام 1997 ، ​​​​​​​واعدتميلاني براونرجل الأعمال الأيسلندي Fjölnir Thorgeirsson.

في آذار/مارس 1998 ، وبينما كانت في جولة ​​​​​​​Spiceworld ، بدأت براون تواعد الراقص الهولندي ​​​​​​​جيمي جولزار. اعلن الثنائي خطوبته في 13 مايو 1998. في حزيران اعلنت براون انها حامل، وتزوج الثنائي في 13 ايلول / سب​​​​​​​تمبر 1998.

غيرت ميلاني بي اسمها ليصبح ميلاني جي تيمنا باول حرف من عائلة زوجها. ولدت ابنتهما فينيكس تشي غولزار في شباط 19 فبراير 1999. لتتقدم بعدها براون بطلب الطلاق​​​​​​​ في عام 2000 .حصلت ميل بي على الحضانة ، ودفعت مبلغًا من النفقة بقيمة 2.8 مليون دولار إلى جولزار. اتهمتميل بيزوجها السابق تمت بتهديد براون ومهاجمة شقيقتها وتمت اجازته من المحكمة.

في عام 2000 ، بدأت ميل بي تعيش قصة حب جديدة مع الممثل ماكس بيزلي، لكنها لم تدم الا سنتين. من عام 2002 إلى عام 2006، دخلت ميل بي في علاقة مع منتج الأفلام كريستين كروكوس. وعاشا معا في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. انتهت علاقة ميل بي وكروكوس في عام 2006.

وفي شباط/فبراير عام 2007 بدأت ميل بي ​​​​​​ بمواعدة منتج الأفلام ستيفن بيلافونتي. تزوج الثنائي ​​​​​​​سراً في 6 حزيران/يونيو عام 2007 في لاس فيغاس، وانجبا ابنة أطلقا عليها إسم "ماديسون براون".

في آذار/مارس عام 2017، تقدمت ميل بي بطلب الطلاق من ستيفن بيلافونتي. وانفصل الزوجان في كانون الأول/ديسمبر عام 2016. واتهمت ميل بي زوجها "بالإيذاء العاطفي والجسدي".

رفض ايدي ميرفي الاعتراف بابوته لابنتها

اخبار كثيرة​​​​​​​ رجحت وجود علاقة بينميل بيونجم هوليوود ايدي ميرفي الذي رفض الاعتراف بأبوته لابنتها حتى تم اجراء اختبار تحديد الابوة لابنهما اسمه انجيل ايريس ميرفي براون التي ولدت في 3 أبريل 2007 . عندها اعترف ميرفي بالأبوة وأفاد بأنه دفع تسوية أبوة قدرها 7 ملايين دولار.

بعد 15 سنة ميل بي تكشف انها عمياء

في كانون الأول/ديسمبر 2014 اعلنتميل بيانها لا ترى باحدى عينيها منذ 15 سنة، جراء عملية ليزر فشلت.

ميل بي عانت من لادمان على الكحول

اعترفتميل بيأنها تعاني من مشاكل إدمان على الكحول والعلاقات الجنسية، الأمر الذي استدعى توجهها إلى مركز إعادة التأهيل بعد ستة أشهر من طلاقها المرير من زوجها السابق ستيفن بيلافونتي.

وقالت ميل بي إنها عادت في أيلول/سبتمبر 2018 الى مركز اعادة التأهيل، بعد تشخصيها باضطراب وترغب أن تكون نسخة أفضل من نفسها من أجل أطفالها.