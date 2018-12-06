هل فشل الديو بين تامر حسني والشاب خالد؟!

ميرنا وليد - بيروت - حين يجتمع نجوم كبار عادة ما تحدث ضجة كبيرة ويحقق العمل ملايين من الاستماع وانتشار كبير، الفنان ​تامر حسني​ والفنان ​الشاب خالد​ من اكثر الفنانين العرب شعبية وانتشارا، وحين سمعنا منذ اشهر عديدة خبر اجتماعهما في ديو توقعنا ان يكون "قنبلة فنية" بينما جاء الواقع اقل من التوقعات ولم يحظ الديو "وانت معايا" بالنجاح المعهود.

رغم تحقيق الاغنية اكثر من 6 مليون على موقع يوتيوب الا ان انتشارها بالعالم العربي جاء محدوداً ولم نسمعها بالشارع العربي والمناسبات الفنية، ولم تكن بمستوى اغنيات اخرى خاصة للنجمين مثلا "C EST LA VIE" و"عايشة" للشاب خالد او اغنيات تامر حسني الاخيرة مثل "عيش بشوقك" التي تخطت الـ54 مليون مشاهدة او "مية وش" التي حققت ما يقارب الـ35 مليون مشاهدة.

ورغم ان الاغنية اي "وانت معايا" تم العمل عليها جيداً ومضمونها جميل لكن يبدو ان هنالك خللاً ما كان يجب تفاديه واستغلال اجتماع هاذان النجمان بعمل واحد لتحقيق نجاح اكبر.