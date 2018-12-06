إياد طنوس يكشف للفن سرّ نجاحه بـ "لا تغيبي" وماذا عن حياته العاطفية؟

ميرنا وليد - بيروت - ​إياد طنوس​ فنان فلسطيني إستطاع في الفترة الأخيرة أن يحصد جماهيرية كبيرة لاسيما بين جيل الشباب، فكان لأغنيته "لا تغيبي" التي طرحها خلال هذا العام وقع مميّز على مسامع الجمهور، فحصدت نسبة مشاهدة عالية وجعلت إسمه يتردد كثيراً.

ومؤخراً أعاد إياد تأكيد هذا النجاح والإستمرار عليه مع أغنيته الجديدة بعنوان "تكي تكي" التي تميّزت بالجوّ الفرح والعفوي لاسيما في تصوير الكليب.

ولكن هناك الكثير من المعلومات التي قد يجهلها الجمهور عن إياد بإعتبار أن شهرته حديثة وإطلالاته الإعلامية قليلة جداً، ومن هنا قمنا بإجراء هذا الحوار معه.

من هو إياد طنوس؟

اياد طنوس من فلسطين، بدأت الغناء بعمر 15 سنة على المسرح.

انا من بيت موسيقي اخي الكبير فنان، والتشجيع كان من الاهل ومن اصدقائي.

لماذا برأيك كانت شهرتك الكبيرة بعد أغنية "لا تغيبي" مع العلم أنك أصدرت أكثر من أغنيه قبلها لكنها لم تلقَ هذا النجاح ولم تحصد هذه الجماهيرية؟

شهرتي كانت بسبب "لا تغيبي" ربما لانه انا منذ البداية كانت لدي قاعدة جماهرية وكانت تكبر مع الوقت، ولربما بسبب أنني وجدت هويتي بهذا اللون والناس أحبتني به أعتقد.

لاحظنا أنك إعتمد تقريباً نفس فكرة الكليب بين "لا تغبيبي" و"تكي تكي" لماذا؟

بالنسبة للكليب فأنا منذ الماضي وإلى اليوم أصوّر كليباتي بنفسي، ولكن عندما صوّرت "لا تغيبي" لاقى الكليب نجاحاً كبيراً، ولربما كررت الفكرة للمرّة الثانية في كليب "تكي تكي" لانه بحسب رأي الجمهور فإنهم ملّوا من السيارات والبنات والحب والغرام إلى آخره، فحاولت أن أقوم بشيء جدي أنا أعيشه وكل شاب وفتاة يعيشانه.

شاركت في برنامج "نيو ستار" لإكتشاف المواهب الفلسطينية فكانت شهرتك محدودة، لماذا لم تفكّر في المشاركة في برنامج أكثر شهرة مثل "آراب أيدول" أو "ذا فويس"؟

لم أفكر في هذا الأمر، ولن أعيد هذه التجربة، لا في "آراب أيدول" ولا غيره.

لماذا لا نلاحظ لك حضوراً كبيراً في لبنان كحفلات ومهرجانات؟

لأن برنامج حفلاتي كان منظما منذ البداية ولم يكن هناك وقت لإضافة مشاركات جديدة، أما بالنسبة لعدم مشاركتي في المهرجانات فربما السبب يعود لأنني لست جاهزاً بعد، فأنا لا أملك ألبوماً لأغنيه في المهرجانات ولكن إن شاء الله سأشارك في المستقبل.

من هو فنانك المفضّل؟ ومع من ترغب بغناء ديو؟

لدي أكثر من فنان مفضّل، لكن أهمهم الفنانان الراحلان ​وديع الصافي​ و​ملحم بركات​، والفنان ​جورج وسوف​، أما بالنسبة للديو فلا أفكر بالموضوع حالياً.

ماذا عن التمثيل؟ هل لديك طموح لخوض هذه التجربة كأكثرية الفنانين؟

لم أفكر من قبل بالموضوع، لكنني أعشق التمثيل وأحب أن أشارك في هكذا تجربة.

ماذا تخبرنا عن حياتك الشخصية؟ هل أنت تعيش قصة حب أم لا؟

حياتي الشخصية عادية جداً كأي شاب، لكن اغلب الوقت سفر وحفلات وعالم جديد وأشخاص جدد. لست بعلاقة عاطفية حالياً لأن كل تفكيري هو في تقدمي اكثر وإطلاق أغاني أكثر.

كشاب فلسطيني، ما هي رسالتك لشباب وطنك تحديداً ولجمهورك بشكل عام؟

بالنسبة للشباب الفلسطيني، لا أدري فأنا مازلت صغيراً على أن أعطي رسالة لهم، فالشباب الفلسطيني هم من يعطون رسالة للعالم كلّه بصمودهم وقوّتهم ومثابرتهم، ولكن كفنان أقول إننا كفلسطينيين نستطيع ولا ينقصنا شيء، ولا يجب على أحد أن ييأس.

وللجمهور بشكل عام، أتمنى أن أبقى عند حسن ظنكم "وربي يعطيني ويوفقني لاعطيكم اكثر، وان شاء الله تحبون كل اعمالي، وانا أحبكم كثيراً وأكبر بكم".