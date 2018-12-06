موجز الفن: ممثل سوري يتعرض لحادث سير خطير وأحمد فهمي يسخر من هنا الزاهد

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن اليومي، هو نشرة يومية سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية، واخترنا لكم اليوم الأخبار التالية:

ممثل تركي شهير يسيء للأمير ​محمد بن سلمان​

التنازل عن البلاغ ضد ​رانيا يوسف​ وتعليق مفاجئ من طليقها

​أحمد فهمي​ يسخر من ​هنا الزاهد​: "شكلك لو كنتي حصان"

​فادي إندراوس​ يكشف لموقع "الفن" السبب الحقيقي لإجرائه عملية جراحية

ممثل سوري يتعرض لحادث سير خطير