موجز الفن: ممثل سوري يتعرض لحادث سير خطير وأحمد فهمي يسخر من هنا الزاهد

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن اليومي، هو نشرة يومية سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية، واخترنا لكم اليوم الأخبار التالية:
ممثل تركي شهير يسيء للأمير محمد بن سلمان
التنازل عن البلاغ ضد رانيا يوسف وتعليق مفاجئ من طليقها
أحمد فهمي يسخر من هنا الزاهد: "شكلك لو كنتي حصان"
فادي إندراوس يكشف لموقع "الفن" السبب الحقيقي لإجرائه عملية جراحية
ممثل سوري يتعرض لحادث سير خطير
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