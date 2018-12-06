قراء موقع الخليج 365 يختارون حسين الديك لحضور حفلته في رأس السنةخاص الفن- صابر الرباعي ينهي تصوير كليب...

ميرنا وليد - بيروت - يطرح موقع " الفن " سؤالاً أسبوعياً على قرائه، على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، بغية معرفة رأي الجمهور.

سؤال الاستفتاء الخاص للاسبوع الماضي كان : من تختارون من بين هؤلاء الفنانين لحضور حفلته في رأس السنة؟

​​محمد اسكندر​​، ​​نادر الاتات​​ او ​حسين الديك​؟

وحصد حسين الديك المركز الاول بنسبة 42%، في المركز الثاني حل نادر الاتات بنسبة 39%، اما في المركز الثالث فحصل محمد اسكندر على نسبة 19%