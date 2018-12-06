ميرنا وليد - بيروت - يطرح موقع " الفن " سؤالاً أسبوعياً على قرائه، على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، بغية معرفة رأي الجمهور.
سؤال الاستفتاء الخاص للاسبوع الماضي كان : من تختارون من بين هؤلاء الفنانين لحضور حفلته في رأس السنة؟
محمد اسكندر، نادر الاتات او حسين الديك؟
وحصد حسين الديك المركز الاول بنسبة 42%، في المركز الثاني حل نادر الاتات بنسبة 39%، اما في المركز الثالث فحصل محمد اسكندر على نسبة 19%
شكرا لقرائتكم خبر عن قراء موقع الخليج 365 يختارون حسين الديك لحضور حفلته في رأس السنةخاص الفن- صابر الرباعي ينهي تصوير كليب... على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة الفنية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة الفنية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .