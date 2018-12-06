خاص الفن- صابر الرباعي ينهي تصوير كليب جديد في لبنان

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن" ان الفنان صابر الرباعي قد انتهى من تصوير كليب جديد لأغنية لبنانية ستصدر بالفترة القريبة المقبلة، واختار المخرج وليد ناصيف لتصويرها في منطقة الجية تحديدا.
وكان قد نشر على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمعه مع الفنان اللبناني وليد توفيق في أحد المطاعم في بيروت.
وعلق الرباعي على الصورة قائلا: "لقاء الصداقة والأخوة مع النجم العربي وليد توفيق، الله يديم المحبة".
الجدير بالذكر أن الرباعي أنهى تسجيل أغنية جديدة من كلمات وألحان الفنان سليم عساف الذي تعاون معه وحققا النجاح في أعمال سابقة.
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