رانيا يوسف خضعت للتحقيق 4 ساعات وهذا ما حصل في الجلسة

لا تزال قضيّة الممثلة المصرية رانيا يوسف وفستانها المثير للجدل مفتوحة على كل الاحتمالات، بعد تحقيق معها استمرّ 4 ساعات، وأطلقت سراحها دون أن يغلق الملف، بعد أن تبيّن أنّ المحامين الذين قيل إنّهم تنازلوا عن الدعاوى التي رفعوها ضدّهم، لا يملكون حقّ التنازل عن الدعوى أصلاً.

فقد نفى شعبان سعيد محامي الفنانة رانيا يوسف المستشار القانوني لنقابة الممثلين في مصر بالدفاع عنها، في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة" ما تردّد مؤخراً عن تنازل مقدّمي البلاغات عن دعواهم بحق الفنانة مؤكداً أنها خضعت للتحقيق أمام نيابة استئناف القاهرة لمدة 4 ساعات كاملة للرد على كل ما ورد في هذه البلاغات، لأنّ القانون يمنح أي مواطن الحق في تقديم البلاغ ولكن النيابة العامة وحدها صاحبة الحق في حفظ الدعوى بعد التحقيق.

وأكّد شعبان أنّه ورد خطاب من نيابة استئناف القاهرة لنقابة المهن التمثيلية لطلب الفنانة رانيا يوسف للتحقيق وتم إرسال خطاب إلى مسكنها لحضور التحقيق، وتبيّن أنّه ليس من حق مقدّمي البلاغات ضد الفنانة رانيا يوسف التنازل عن الدعاوى التي قاموا بتقديمها للنيابة، وأن تصريحاتهم المعلنة مجرّد بحث عن الشهرة.

وتابع مؤكداً أنّ النيابة العامة صاحبة الحق في تحريك الدعوى العمومية، ورأت ضرورة استكمال التحقيقات، لافتاً إلى أنّ الافراج عن رانيا لا يعني غلق الملف، فقد تمّ إخلاء سبيلها بالضمان الشخصي، ويتوجّب عليها المثول أمام النيابة بمجرد استدعاءها مجدداً.

وكشف المحامي أسرار التحقيقات لافتاً إلى حضور الفنان أيمن عزب ممثلاً لنقابة المهن التمثيلية، وقال إنّ التحقيق شمل جوانب الواقعة كافّة وأجابت الفنانة رانيا يوسف عن كل تساؤلات النيابة، وقريباً سيتّضح أنّ الفنانة رانيا يوسف ظلمت في تلك الواقعة، ونحن ملتزمون بالمثول أمام النيابة العامة فور طلبنا في أي وقت".

وتابع قائلاً: سنلتزم الصمت طول فترة التحقيقات وننتظر تصرّف النيابة في التحقيقات ومن يرغب في تقديم بلاغ لا مانع من ذلك، ونحن على ثقة بالنيابة العامة والقضاء المصري، ونرضى بقرار النيابة عقب انتهاء التحقيقات.

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