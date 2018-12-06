ايران.. أربعة قتلى في هجوم انتحاري استهدف مقر شرطة

كتب امير فتحي في الخميس 6 دجنبر 2018 02:04 مساءً -

أوقع هجوم بسيارة مفخخة ضد مقرّ قيادة الشرطة في مدينة جابهار الساحلية بجنوب شرق إيران، أربعة قتلى صباح الخميس، وفق ما أورد التلفزيون الرسمي.

وفي حين أفادت وكالة فارس بمقتل قائد شرطة المدينة، نفى قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني المتواجد في موقع الانفجار الخبر. وقال لوكالة “تسنيم” إن المهاجمين الذين وصفهم بـ”الإرهابيين” لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم حيث قتل 4 من قوات حرس قيادة الشرطة في الهجوم فقط. ونفى باكبور خبر مقتل قائد شرطة تشابهار.

من جهته، قال حاكم مدينة جابهار رحمدل بامري للتلفزيون الرسمي “هاجموا المقرّ وصدّتهم قوات الأمن قبل أن يفجّروا سيارة مفخخة”.

وأضاف “سقط أربعة أشخاص”، مشيراً إلى وقوع “الكثير من الجرحى” في هذا “الهجوم الإرهابي”.