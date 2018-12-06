وزير خارجية البحرين عن التمثيل القطري في قمة الرياض: “وجوده وعدمه سيّان”

كتب امير فتحي في الخميس 6 دجنبر 2018 02:04 مساءً -

وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة

قال وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إن مستوى تمثيل قطر في القمة الخليجية، التي ستعقد في المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل “غير مهم”.

وأصاف خالد بن أحمد في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، أن “التمثيل القطري في القمة لا يهمنا، وجوده وعدمه سيّان”.

وشدد الوزير البحريني، على أن “الأزمة مع قطر وصلت إلى نقطة بعيدة جدًا لم نرها من قبل، ولا أعرف كيف ستعود قطر عن ذلك، فقد التزمت مع أعداء المنطقة مثل إيران، كما أبعدت نفسها عن دول المجلس”. مشيرًا إلى أن “قطر في هذا الخلاف أحرقت جميع سفن العودة إلى المجلس، والخلاف لن يحل بحب الخشوم”.