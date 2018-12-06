كتب امير فتحي في الخميس 6 دجنبر 2018 02:04 مساءً -

نادين نسيب نجيم خطفت الممثلة ​نادين نسيب نجيم​ الأنظار في دبي، خلال مشاركتها في حفل أحد دور المجوهرات في دبي. ونشرت نادين نسيب نجيم عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً له من الحفل وظهرت بإطلالة ملكيّة بتوقيع المصمم اللبناني العالمي ​زهير مراد​. كما تألّقت نجيم بلإطلالة أخرى، بفستان قصير جداً من Femi9boutique. يذكر أن نجيم تستعد لمسلسلها الجديد الذي سيعرض في الموسم الرمضاني المقبل، الى جانب الممثلين السوريين قصي الخولي ومعتصم النهار، من إخراج فيليب أسمر.

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد… نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بإطلالة ملكية في دبي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة نورت وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي نورت ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .